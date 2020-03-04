https://static.news.ru/photo/237de5e6-5e3e-11ea-83f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Депутат Государственной думы Ирина Белых из «Единой России» внесла в нижнюю палату законопроект об эксперименте по электронному голосованию на выборах в Москве 2020-2021 года.

Документ предлагает осуществить дистанционное электронное голосование на выборах в федеральные, региональные органы государственной власти и органы местного самоуправления на территории российской столицы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что электронное голосование будет проводиться одновременно с традиционным голосованием в соответствующем избирательном округе. Избиратель сможет выбирать формат участия в выборах самостоятельно.

Автор законопроекта считает, что проведённый в Москве эксперимент показал востребованность нового формата участия в выборах среди граждан.

В сопроводительных документах указывается, что результаты эксперимента позволят «внедрить современные технологии в избирательный процесс».

Как сообщает ТАСС, если законопроект будет принят, то жители столицы смогу проголосовать через Интернет на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2021 года.

NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента информационных технологий столицы Артёма Костырко. Чиновник был главой технической рабочей группы по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы, которые прошли в сентябре 2019 года.