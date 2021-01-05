В ДТП в Тюмени с участием скорой помощи пострадали четыре человека

https://static.news.ru/photo/91039b78-4f52-11eb-9e64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС/vk.com

Столкновение скорой помощи и маршрутки произошло в Тюмени. При этом пострадали четыре человека.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, инцидент произошёл на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной. При этом в машине скорой, попавшей в ДТП, находилась беременная женщина, которая, к счастью, не пострадала. Она сразу же была направлена с другой бригадой скорой помощи, уточняет департамент.

После осмотра и оказания помощи четверых пациентов — двух сотрудников скорой помощи и двух пассажиров общественного транспорта — медики доставили в Областную клиническую больницу № 2, — цитирует РИА Новости сообщение департамента.

Прокуратура региона сообщает, что ГИБДД проводит административную проверку. Надзорное ведомство взяло её под контроль.

Как писал NEWS.ru, автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с машиной скорой помощи в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Водитель и пассажир иномарки погибли.

В результате ДТП два человека погибли, трое получили травмы разной степени тяжести, сообщает республиканское МВД. Авария произошла 1 января на участке трассы «Кавказ» между населёнными пунктами Псычох и Куба-Таба. Машина скорой помощи перевозила беременную женщину на позднем сроке. Троих пассажиров машины скорой (фельдшера, беременную женщину и её родственницу) доставили в больницу, шофёр не пострадал.