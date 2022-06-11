В ДТП в центре Санкт-Петербурга погибла девушка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге произошло ДТП на Троицком мосту, в результате которого погибла девушка. Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на региональный УГИБДД, еще четыре человека пострадали.

29-летняя девушка наслаждалась видом Невы с Дворцовой набережной, когда водитель каршеринговой машины не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил ее. Женщина после удара оказалась в воде: ей помогли выбраться из воды прохожие, после чего медики госпитализировали пострадавшую. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что за рулем машины находился курсант военного института. По словам очевидцев, он был сильно пьян. Медики диагностировали у него серьезные травмы и госпитализировали. Вместе с курсантом в машине на пассажирском сидении ехала девушка 17-20 лет — от полученных травм она скончалась на месте.

В настоящее время следователи устанавливают личность погибшей. Решение о возбуждении дела пока не принято.

Ранее под Оренбургом ДТП унесло жизни четырех людей, еще семеро — пострадали. Трагедия произошла, когда один из водителей выехал на встречную волосу, пошел на обгон, но не смог справиться с управлением.