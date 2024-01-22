В ДТП со скорой помощью в Приморье погиб водитель иномарки В ДТП со «скорой» в Приморье погиб водитель иномарки и еше двое пострадали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате аварии в Приморье, при участии машины скорой медицинской помощи, погиб водитель иномарки, передает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. Кроме того, травмы получили водитель и врач на машине скорой помощи. Инцидент произошел под поселком Высокогорск в Кавалеровском районе.

Водитель и врач получили травмы и доставлены в Кавалеровскую больницу. На момент ДТП пациента в автомобиле не было, бригада возвращалась после вызова на базу. Для обслуживания жителей Кавалеровского района на смену заступила другая бригада на резервном автомобиле скорой помощи, — заявил представитель минздрава Приморья.

Согласно информации от краевого Управления МВД, 53-летний водитель Honda CR-V, двигаясь со стороны Кавалерово в направлении поселка Рудная Пристань, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ. В результате удара водитель Honda CR-V получил травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель и пассажир УАЗ, оба работники сферы здравоохранения, получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы. Стаж погибшего водителя Honda CR-V составлял 15 лет. Ведется проверка случившегося.

До этого в Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки — водитель Volkswagen Touareg сдавал назад и не заметил ограждения. Очевидцы случившегося утверждали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал.