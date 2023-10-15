Восемь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом под Калугой

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Восемь несовершеннолетних и двое взрослых пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Калужской области, сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России. Они находились в микроавтобусе Peugeot Boxer, когда в него врезалась легковушка Opel Corsa.

ДТП произошло днем 15 октября на шестом километре автодороги Р-132 «Окружная дорога». По предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением.

В результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса: восемь несовершеннолетних и двое взрослых. Все они доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске фура на большой скорости сбила двух человек, переходивших дорогу на регулируемом переходе. Один пешеход погиб на месте, второго госпитализировали. При этом сам водитель фуры утверждает, что ехал на разрешающий сигнал светофора.

Также сообщалось, что на западе Москвы поезд сбил 15-летнего подростка. Юноша скончался на месте. По данным СК, он перебегал железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках. Возбуждено уголовное дело.