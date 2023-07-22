Автобус столкнулся с КамАЗом в Кабардино-Балкарии, пострадали 15 человек

Фото: УГИБДД МВД по КБР

15 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса Махачкала — Ростов и КамАЗа в Кабардино-Балкарии, сообщается на сайте регионального МВД. Движение на участке автодороги «Кавказ» с 471-го км + 287 м по 472-й км + 505 м перекрыто, причины дорожной аварии выясняются.

22 июля около 8 часов на 472-м км ФАД Р-217 «Кавказ» в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса «Вольво», следовавшего по маршруту Махачкала — Ростов, — говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены с различными травмами в клиническую больницу города Нальчика, с ними работают психологи ГУ МЧС России по региону. До этого сообщалось, что число пострадавших составило 12 человек, позднее в местном Минздраве уточнили, что число пострадавших выросло до 15, сообщает РИА Новости.

Ранее в Краснодарском крае попали в ДТП три легковых автомобиля и один грузовой. Жертвой аварии стал один человек и еще семеро получили различные травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

4 июня в Иркутской области во время движения по трассе загорелся автобус, в котором находились 47 пассажиров. Водитель остановил горящий многоместный автомобиль, который двигался по маршруту Усть-Кут — Иркутск, и высадил людей. Никто из находившихся в салоне транспортного средства не пострадал.