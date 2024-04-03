В ДТП с автобусом под Владимиром пострадали 15 человек Минздрав: 15 человек пострадали при ДТП с автобусом под Владимиром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При ДТП с участием автобуса в Петушинском районе Владимирской области пострадали 15 человек, информировало региональное министерство здравоохранения на своей странице «ВКонтакте». По данным ведомства, пятеро из них были госпитализированы в местную районную больницу.

В результате аварии пострадало 15 человек (только взрослые). В Петушинскую районную больницу госпитализированы пятеро: четверо находятся в травматологическом отделении (состояние средней степени тяжести) и еще один пострадавший — в реанимации (состояние тяжелое стабильное), — говорится в сообщении.

Остальные пострадавшие были осмотрены медиками и отпущены домой, добавили в Минздраве. Жертв в результате ДТП нет.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что местный тренер по велоспорту Максим Раилко погиб в результате аварии. По его словам, в происшествии также пострадали четыре воспитанника велошколы, которые ехали на сборы. ДТП произошло в Краснодарском крае. Легковая машина на большой скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в автомобиль, где находился Раилко с юными спортсменами, подчеркнул губернатор. Состояние пострадавших детей оценивалось как тяжелое.