В ДТП погиб начальник ГИБДД российского города В ДТП погиб начальник ГИБДД «Волжский» Игорь Дудин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Волжск 24» сообщил о смерти начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Волжский» Волгоградской области Игоря Дудина. По данным канала, он умер в больнице от травм, полученных в результате ДТП 25 декабря.

В сообщении канала указано, что автомобиль полицейского попал в аварию в ночное время в Звенигово. Авторы канала уточняют, что с места происшествия Дудина госпитализировали в экстренном порядке.

Ранее в ДТП в Крыму погиб начальник дознания Новокаховского отдела МВД. Причиной аварии стало то, что сидевший за рулем автомобиля заместитель главы того же ведомства отвлекся на бардачок и выехал на встречную полосу. Сам водитель отделался ушибами. В автомобиле Renault, с которым они столкнулись, никто не пострадал. Начальник дознания погиб до приезда скорой, ведется следствие.

До этого в аварии оборвалась жизнь главы городской думы Североуральска Виктора Ильина. Он находился в автомобиле со своей супругой, они ехали по трассе в Екатеринбург. Жена главы городской думы была госпитализирована в больницу Краснотурьинска.

Перед этим депутат из Рязанской области ранее пострадал в массовом ДТП в подмосковной Кашире. Авария произошла на 140-м км автодороги «Каспий». По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя транспортными средствами. В ДТП погиб один человек.