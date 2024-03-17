В ДТП под Омском погибла журналистка На трассе Омск — Тюмень в результате ДТП погибла журналистка Анна Никитенко

Фото: t.me/sledcom_omsk

В аварии на 565-м километре автодороги Омск — Тюмень погибла журналистка Анна Никитенко, передает портал NGS55.RU, где она работала. По информации СМИ, следователи подтвердили совпадение даты рождения у одной из жертв, однако правоохранители ждут результаты экспертизы.

Родственники Ани рассказали, что их оповестили о произошедшем, но на опознание еще не пригласили, — уточнили в издании.

Как сообщило ранее региональное управление Следственного комитета РФ, число погибших в ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса в Омской области увеличилось до семи человек. Тело одного из погибших было найдено при разборе обломков сгоревшего автомобиля, подчеркнули в ведомстве.

Авария произошла на 565-м километре автодороги Тюмень — Омск. После столкновения машины загорелись. По предварительным данным следствия, причиной ДТП мог стать разрыв переднего колеса одного из грузовиков. Согласно другой версии, водитель Toyota не убедился в безопасности поворота, из-за чего и произошла авария. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Среди погибших есть подростки. Один 15-летний школьник был доставлен в больницу.