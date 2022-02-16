В Петербурге усомнились в достижении 100% коллективного иммунитета к COVID

Люди, которые говорят о достижении 100-процентного коллективного иммунитета к коронавирусу в Санкт-Петербурге, скорее всего не обладают должным уровнем знаний, чтобы рассуждать о таких вещах, считает эпидемиолог Алексей Яковлев. Он напомнил, что в феврале-январе около 300-400 тыс. человек одновременно находились на больничном из-за COVID, пишут «Невские Новости».

Я могу это объяснить незнанием, слабой подготовкой тех, кто об этом заявляет. К сожалению, новый штамм преодолевает эту защиту. При подобном поведении вируса бессмысленно вводить локдауны, дополнительные ограничения и QR-коды, поскольку инфекция на наших глазах практически переходит в разряд эндемических, то есть возбудитель сезонно будет вызывать заболевания респираторных путей, — пояснил Яковлев.

Он также напомнил, что, несмотря на заявления властей северной столицы, Санкт-Петербург по-прежнему является антилидером среди российских городов по смертности от коронавируса на 100 тыс. человек.

Ранее заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана со ссылкой на данные Минздрава заявил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Санкт-Петербурге достиг 100%. По его словам, в настоящее время в городе привиты более 3,14 млн человек, также вакцинированы более 2,4 тысячи детей.