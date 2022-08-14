В Донской семинарии опровергли связь центра военных священников с СВО В Ростовской епархии попросили не связывать создание школы военных священников со спецоперацией на Украине

Фото: Павел Герасимов/РИА Новости

Идея Донской семинарии в Ростовской области по созданию школ военных священников родилась задолго до начала спецоперации на Украине, однако привлекла столько общественного внимания только сейчас, заявил пресс-секретарь митрополита Меркурия Игорь Петровский в интервью изданию «Подъем». Он подчеркнул, что в планы представителей Церкви не входит подготовка «спецназа священников с автоматами и крестами» для отправки на Украину.

Некоторым показалось, что этот центр возникает сейчас прям под нужны спецоперации. <...> Это ошибочный взгляд. Создание центра — это дискуссия, которой более трёх лет. Неизвестно, когда он будет. Речь идёт лишь о составлении дорожной карты, это вилами по воде, это первые намерения, — заявил Петровский.

Ранее Донская духовная семинария сообщила о планах формировать проект центра подготовки военных священников. На сайте заведения отмечается, что программа обучения капелланов будет включать в себя основы геополитики, общевоенную подготовку, военную медицину и психологию, а также международное гуманитарное и военное право. Не исключен также дистанционный формат обучения.

Ранее синодальный отдел по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами сообщил, что в конце марта погиб протоиерей Олег Артемов при обстреле приграничного села Журавлёвка в Белгородской области. Отмечается, что Артемов был участником войны в Чечне, в священном сане находился с 1999 года. В качестве корабельного священника он участвовал в двух кругосветных походах на научном судне «Адмирал Владимирский».