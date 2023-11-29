В Донецке заявили о взломе сайта администрации Кулемзин: ЦИПсО Украины взломало сайт администрации Донецка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сайт администрации Донецка был взломан, сообщил глава муниципального образования горокруга Донецк Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Информация об этом появилась после публикации распоряжения о присвоении 16-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову звания почетного гражданина города. Документ по ссылке больше не доступен.

Сегодня был взломан официальный сайт администрации города Донецка. На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины. Доверяйте только проверенным источникам информации, — написал Кулемзин.

Ранее на сайте администрации Донецка было опубликовано распоряжение от имени главы Николая Волкова, в котором говорилось о присвоении звания почетного гражданина города Адаму Кадырову. Из документа следовало, что подростка отметили «за активную гражданскую позицию, весомый личный вклад в культурных отношениях Донецка и Грозного и повышение имиджа города в масштабах Российской Федерации».

Депутат Госдумы Адам Делимханов до этого сообщил, что Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура. По его словам, это назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг» подростка. Депутат добавил, что Адаму вручили звезду под номером два курируемого им батальона. Известно, что формирование входит в состав Минобороны.