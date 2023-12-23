В Донецке сообщили о ранении 11 человек в результате атак ВСУ Пушилин: в Донецке при атаках украинского БПЛА пострадали 11 человек

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

В Донецке 11 человек получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ и сброса боеприпасов с БПЛА, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На данный момент ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей. Так, во время обстрела противником Петровского района Донецка на остановке общественного транспорта ранены два человека. В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе столицы региона ранения получили семь мирных граждан. Также ранены жители Ясиноватой и Горловки, — написал он.

Ранее украинская армия нанесла удары по Донецкому национальному техническому университету. В Сети появились кадры, на которых виден густой дым в районе обстрела. Повреждения получили помещения вуза, в здании выбиты стекла. По словам очевидцев, ВСУ выпустили «очень много» снарядов по университету.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что пятеро пожарных пострадали в результате атаки БПЛА в Кировском районе Донецка во время тушения возгорания. Дрон сбросил боеприпас. Все сотрудники ведомства были госпитализированы, их жизни вне опасности.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский район, один из снарядов упал на территорию детского сада, повредил забор и остекление. Никто из детей или сотрудников дошкольного учреждения не пострадал.