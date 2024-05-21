В Донецке сообщили о погибшем в результате атаки ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреливают мирных жителей Петровского района Донецка с раннего утра 21 мая, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки были жертвы. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов на улице Добровольского погиб мужчина. Его личность устанавливается.

Кроме того, были повреждены жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры — разбиты окна, повреждены стены и кровли зданий, а также газовая труба.

Накануне три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск. Состояние пострадавших не уточняется. Также повреждена местная автозаправочная станция.

Также одна мирная жительница погибла и еще три человека получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, дроном-камикадзе был атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. Нападение произошло рядом с КПП поселка Октябрьский, пояснил глава региона.