В Донецке прогремели не менее 20 взрывов ТАСС: более 20 взрывов прогремели в Донецке в результате атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

Свыше 20 сильных взрывов раздались в Донецке, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики. По их данным, системы противовоздушной обороны отбивали атаку ВСУ.

В настоящий момент ПВО продолжает работать, украинская армия ведет обстрел. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях выясняются.

Минувшей ночью основная часть Энергодара осталась без воды и света. По словам главы города Эдуарда Сеновоза, таковы последствия повторной атаки Вооруженных сил Украины по объекту критической инфраструктуры — второй городской подстанции. Известно, что украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга». Был поврежден трансформатор, город, как указывали власти, частично обесточен.

20 июня ВСУ нанесли удар по центру Горловки в Донецкой Народной Республике. По данным главы городского округа Ивана Приходько, в результате ранения получил ребенок. Отмечается, что обстрел велся из артиллерии.

Кроме того, в результате атаки был поврежден газопровод. Приходько также опубликовал кадры последствий обстрела. На одном из фото видно, что снарядами были разбиты стекла в легковой машине.

Также в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Березовка Борисовского района пострадала женщина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что при атаке также были повреждены несколько жилых домов и надворных построек.