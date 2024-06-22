Свыше 20 сильных взрывов раздались в Донецке, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики. По их данным, системы противовоздушной обороны отбивали атаку ВСУ.
В настоящий момент ПВО продолжает работать, украинская армия ведет обстрел. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях выясняются.
Минувшей ночью основная часть Энергодара осталась без воды и света. По словам главы города Эдуарда Сеновоза, таковы последствия повторной атаки Вооруженных сил Украины по объекту критической инфраструктуры — второй городской подстанции. Известно, что украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга». Был поврежден трансформатор, город, как указывали власти, частично обесточен.
20 июня ВСУ нанесли удар по центру Горловки в Донецкой Народной Республике. По данным главы городского округа Ивана Приходько, в результате ранения получил ребенок. Отмечается, что обстрел велся из артиллерии.
Кроме того, в результате атаки был поврежден газопровод. Приходько также опубликовал кадры последствий обстрела. На одном из фото видно, что снарядами были разбиты стекла в легковой машине.
Также в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Березовка Борисовского района пострадала женщина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что при атаке также были повреждены несколько жилых домов и надворных построек.