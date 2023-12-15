В Донецке при обстреле ВСУ пострадал один человек

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один человек получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, осколками ранен мужчина.

В направлении Куйбышевского района неофашисты выпустили 5 снарядов калибром 155 мм. В Куйбышевском районе ранен мужчина 1991 года рождения, — отмечается в его сообщении.

По словам Кулемзина, в результате обстрела украинскими подразделениями столицы ДНР повреждения получили фасады и остекление домов по улице 9-го Мая.

14 декабря в результате ракетного удара ВСУ по Ленинскому району Донецка погибли двое мирных жителей, сообщал Алексей Кулемзин. По его словам, еще трое горожан получили ранения. Градоначальник добавил, что анкетные данные погибших и пострадавших уточняются. Ленинский район расположен в южной части города и относительно удален от линии боевого соприкосновения.

Также стало известно, что высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе дойдут в том числе до Луганска и Донецка. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда заявил, что в целом они пройдут по территории, где проживает 80% граждан России.