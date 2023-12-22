В Донецке при атаке ВСУ пострадали более десяти человек Пушилин: в Донецке при атаке украинского БПЛА пострадали 12 человек

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В Кировском районе столицы ДНР 12 человек, включая пятерых спасателей МЧС, пострадали при атаке Вооруженных сил Украины, сообщил в личном Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. По его словам, украинский беспилотник сбросил боеприпас.

В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе столицы региона сегодня ранены 12 человек. Пятеро из них — спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса» и один — Региональной энергопоставляющей компании, — заявил Пушилин, добавив, что пострадавшим уже оказали необходимую медпомощь.

Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили жилой дом в Горловке и объект гражданской инфраструктуры на территории Кировского района Донецка, рассказал глава региона.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что пятеро пожарных пострадали в результате атаки БПЛА в Кировском районе Донецка во время тушения возгорания. Дрон сбросил боеприпас. Все сотрудники ведомства были госпитализированы, их жизни вне угрозы.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский район, один из снарядов упал на территорию детского сада, повредил забор и остекление. Никто из детей или сотрудников дошкольного учреждения не пострадал.