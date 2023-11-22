В Донецке пострадали четверо пожарных МЧС России при обстреле ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо пожарных МЧС России пострадали при обстреле с беспилотника в Донецке, сообщили ТАСС в ведомстве. В МЧС добавили, что пожарные доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники тушили пожар, который произошел из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника, — сказали в пресс-службе.

Ранее украинский беспилотник атаковал пожарный расчет в Донецке. Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство, когда сотрудники МЧС тушили бензовоз. Пострадали четыре человека.

22 ноября украинские войска атаковали с помощью беспилотников группу российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области. Борис Максудов, один из корреспондентов «России 24», был ранен. Журналиста эвакуировали в медучреждение Минобороны. В ведомстве заверили, что ему оказана вся необходимая медпомощь и угрозы для жизни Максудова нет.

В начале ноября оператор телеканала «Звезда» получил осколочное ранение в результате обстрела украинскими войсками Буденновского района Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, сообщил, что при обстреле района погибли два человека и еще 12 получили ранения. По его словам, в числе пострадавших трое журналистов и два сотрудника МЧС.