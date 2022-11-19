В Донецке открыли памятный бюст Ольге Качуре

Фото: vk.com/donetskdnr2021

Памятный бюст полковнику Ольге Качуре (Корсе) установили на Аллее Героев в Киевском районе Донецка, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он посетил открытие постамента и возложил цветы.

Война — дело мужское, и тем героичнее выглядит жизненный путь Ольги Качуры, которая, действительно, с 2014 года встала в строй. <…> Теперь я уверен, что Герой ДНР, Герой РФ Ольга Качура войдет в учебники истории, и уже мы начали целую череду элементов увековечивания ее памяти. Это, конечно же, барельеф на Саур-Могиле, это сегодняшний бюст на Аллее Героев, — сказал Пушилин.

Корса была командиром подразделения реактивной артиллерии Народной милиции ДНР. Ее называли легендой армии республики. Военная карьера полковника началась в апреле 2014 года в Славянске.

Качура погибла 3 августа. На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ей звания Героя РФ посмертно.

В октября дочь Корсы Елена Карабет встретилась с российским лидером, чтобы получить из его рук награду матери. В разговоре с NEWS.ru он поделилась впечатлениями от встречи с Путиным.