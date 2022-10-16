В Донецке обстреляли здание горадминистрации Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли здание горадминистрации

Фото: Алексей КулемZин/t.me

Украинские военные обстреляли здание администрации Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, в результате происшествия сгорели три автомобиля, находящихся на парковке у администрации. О пострадавших Кулемзин не сообщил.

По поступившей информации сегодня в 07:37 зафиксировано прямое попадание вражеского боеприпаса в здание городской администрации Донецка со стороны Парка кованых фигур. Сгорело 3 автомобиля, стоявших возле здания. В здании городской администрации выбито остекление окон, — написал он.

По данным Совместного центра контроля и координации ДНР, утром 16 октября украинские военные выпустили 11 снарядов калибром 155 мм по Киевскому и Кировскому районам Донецка.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что наступает переломный момент в ходе спецоперации на территории региона. По его словам, интенсивность обстрелов республики снизилась благодаря ответным ударам России.

Также Пушилин сообщил, что систему ПВО в ДНР усиливают с учетом поставок западного вооружения ВСУ. Тогда он выразил мнение, что западные страны все более явно становятся участниками конфликта.