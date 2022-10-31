ВСУ обстреляли Донецк и перебили газопровод

Фото: Министерство обороны Украины

Реактивная артиллерия

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и приграничную территорию города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Из каких орудий велся обстрел — не уточняется, однако в Telegram-канале представительства сообщают о трех снарядах калибра 152 мм. В Штабе теробороны ДНР отметили, что повреждены многоквартирные дома, у одного перебит газопровод.

Украинские боевики нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка. По ул. Щорса повреждения получили многоквартирные дома, перебит газопровод у дома № 41, — говорится в сообщении.

В СЦКК уточнили, что обстрел был совершен в 15:28 по местному времени.

Представительство ЛНР в СЦКК накануне сообщало, что ВСУ обстреляли электроподстанцию на окраине Старобельска снарядами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Удар был нанесен 22 октября в 08:25, всего было выпущено три снаряда. По словам мэра, под завалами было обнаружено тело местной жительницы.

Ранее попавший в плен украинский военный Виталий Катранич заявил, что артиллерия ВСУ намеренно обстреливала жилые дома в Донецке. По его словам, огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов. На вопрос, как часто обстреливался Донецк, военнопленный пояснил, что удары могли наноситься неоднократно в течение дня, при этом артиллерия ВСУ получала данные о том, куда попадают снаряды.