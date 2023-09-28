В Донецке аниматор пожаловался в полицию, что его избила семилетняя девочка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Донецке аниматор Максим в костюме белого медведя Умки пожаловался в полицию, что на празднике его избила семилетняя девочка, пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе». После возмущений заказчицы в соцсетях аниматор написал заявление в полицию еще и за клевету.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения ребенка. Мама именинника Юлия решила устроить сюрприз своему сыну и заказала аниматора. Максим приехал и приступил к выступлению. По ходу мероприятия аниматор подошел к имениннику и обнял его. Это увидела семилетняя девочка, которая решила, что ее друга обижают. Она налетела на медведя. По словам аниматора, девочка ударила его в глаз.

Хозяева праздника вызвали полицию и скорую помощь. Аниматор подал заявление в полицию и попросил родителей провести профилактическую беседу с девочкой. По мнению Максима, ему нанесли моральный и финансовый ущерб.

Далее конфликт перерос в судебный процесс, когда Юлия опубликовала в социальных сетях пост, в котором утверждалось, что аниматор прижал мальчика к стене. Затем она пожаловалась на сервис, оставив негативный отзыв в группе аниматора. Комментарии были удалены, а Юлию заблокировали. В ответ Максим написал второе заявление, на этот раз за клевету.

В январе в городском парке подмосковных Мытищ аниматор в костюме медведя станцевал перед детьми под нецензурную песню «Хоп, мусорок» шансон-группы «Воровайки». В дирекции парков, комментируя видео с танцами под блатной репертуар, заявили, что не имеют отношения к мероприятию, «просто какие-то люди пришли в парк и включили музыку».