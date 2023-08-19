В Донбассе под ракетный удар попал один из крупнейших в мире заводов В Киеве заявили о ракетном ударе по Новокраматорскому машиностроительному заводу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по территории Новокраматорского машиностроительного завода, сообщила пресс-служба подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации. Предприятие считается одним из крупнейших в мире. Оно располагается в Краматорске на севере ДНР. На данный момент город занят украинской армией. Министерство обороны РФ не комментировало информацию.

Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — попали в НКМЗ, — сообщили представители администрации.

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале отметил, что ВСУ размещали на территории завода свою технику. Здесь же бронемашины проходили техническое обслуживание.

Ранее также сообщалось, что российские войска нанесли удар по воинскому эшелону ВСУ, перевозившему боеприпасы. Его уничтожили ракетой на станции Межевая в Днепропетровской области. Кроме того, ВС РФ уничтожили по меньшей мере один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубицу Д-20 на Донецком направлении. На Купянском направлении отражены шесть атак украинских штурмовых групп в районе населенных пунктов Ольшана и Новоселовское.