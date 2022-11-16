В Домодедово нашли тело 63-летнего бизнесмена СК расследует убийство 63-летнего бизнесмена, найденного в автомобиле в Домодедово

Фото: Mateusz Wlodarczyk/Zuma/TASS

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 63-летнего предпринимателя, сообщается на сайте регионального главка СК. Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову было обнаружено 15 ноября в салоне автомобиля Mercedes Benz на улице Ореховой в Домодедово.

Рассматриваются различные версии совершенного преступления. Принимаются все возможные меры к установлению лиц, причастных к убийству, — сказано в сообщении.

Произведён осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. В данный момент проводятся допросы родственников и компаньонов погибшего.

По данным РИА Новости, убитым является гражданин Белоруссии, руководитель компании «Инфорком».

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ и полиции проводят расследование по факту убийства предпринимателя в подмосковном Дмитрове. Тело бизнесмена нашли 16 июля 2020 года в салоне его личного автомобиля Subaru. 34-летний мужчина был убит тремя выстрелами в голову из револьвера.

Сообщалось, что правоохранители прорабатывают версию, согласно которой к убийству могут иметь отношение бывшие партнёры предпринимателя. Главный подозреваемый — одноклассник и близкий друг погибшего, также являющийся сооснователем бизнеса. Вскоре после начала предпринимательской деятельности будущую жертву убийства заставили выйти из дела. В связи с этим он обращался в управление по борьбе с экономическими преступлениями.