На месте взрыва в доме в Балашихе начался пожар

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В доме в Балашихе, где произошел взрыв, начался пожар, передает Telegram-канал Baza. Находящиеся на месте пожарные пытаются потушить возгорание.

Взрыв прогремел утром 20 сентября в жилой девятиэтажке на Октябрьской улице в Балашихе. В квартире на четвертом этаже взорвался газ, повреждены свыше 10 квартир на трех этажах. Следственный комитет возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным МЧС, во время спасательной операции погибли два спасателя, после повторного обрушения стены дома.

В это же день позже на юго-западе Москвы в квартире жилого многоэтажного дома произошел пожар. Мужчина начал звать на помощь из окна девятого этажа — он кричал, что задыхается от дыма.

Огонь вспыхнул в доме по улице Островитянова. В подъезде из-за возгорания произошло небольшое задымление. На место прибыли пожарные. Площадь пожара составила всего 0,5 кв. м.

Огонь удалось потушить еще до прибытия спасателей и пожарных. По некоторым данным, в квартире горели личные вещи. Информация о взрыве, которую в МЧС передал заявитель, не подтвердилась.