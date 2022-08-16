В доме разыскиваемого новосибирского депутата Пироговой прошли обыски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обыски прошли в доме новосибирского городского депутата Хельги Пироговой, объявленной в розыск по делу о фейках об использовании Вооруженных сил РФ, и у ее родственников, сообщила депутат в Twitter. Адвокат депутата Егор Солунин также подтвердил РИА Новости, что обыски прошли в доме Пироговой и ее мужа, а также ее родственников.

У меня дома обыск. С обыском приехали к родителям мужа. Теперь с обыском поехали на родительскую дачу, — написала Пирогова.

Ранее Пирогова в Twitter рассказала о желании «оживить и надавать по щам» погибшим на Украине российским военным. Таким образом она прокомментировала статью о погибших добровольцах и раскритиковала родственников бойцов «за их черствость и корыстолюбие».

21 июля депутат была задержана на выходе из бара, где проходил благотворительный аукцион, сборы с которого должны были пойти на оплату штрафов за январские акции протеста. На Пирогову составили протокол и отпустили, после чего Следственный комитет России возбудил в отношении нее уже уголовное дело по статье о «фейках о ВС России».

Пирогова уехала из страны, но заявила, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе. Согласно федеральному закону, городской парламент не может лишить Пирогову депутатского мандата, пока суд не признает ее виновной по уголовному делу. Впоследствии имя Пироговой появилось в базе розыска МВД России.