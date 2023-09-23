В Доме культуры под Брянском школьника раздавило бетонной плитой РЕН ТВ: в Брянской области школьника насмерть придавило бетонной плитой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бетонная плита рухнула на школьника в деревне Новое Задубенье Брянской области, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник. По информации канала, инцидент произошел в пятницу, 22 сентября, в недостроенном здании местного Дома культуры.

Как сообщает канал, тело ребенка обнаружил другой мальчик. Проходя мимо, он заметил под плитой человеческую руку. Он рассказал о находке взрослым, а те вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие на место специалисты извлекли из-под плиты тело семиклассника.

Ранее также сообщалось, что в подмосковном Реутове девочка лишилась пальцев на эскалаторе. Инцидент произошел в местном торговом центре. Родители не заметили, как ребенок упал на движущиеся ступени, между которыми зажало руку. Мать с отцом смогли извлечь руку, после чего они вызвали скорую. Ребенка экстренно доставили в больницу, состояние девочки стабилизировали, но три пальца на левой руке были сильно повреждены, потому врачам пришлось их ампутировать.

До этого в аквапарке в Ростове-на-Дону погиб четырехлетний мальчик. В бассейн его привели родители, но через некоторое время его нашли в воде без сознания. Медработники попытались реанимировать его, однако ребенок скончался. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.