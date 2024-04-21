В Долгопрудном почти весь фасад многоэтажки обрушился на машины Рухнувшая облицовка многоэтажки повредила несколько машин в Долгопрудном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Долгопрудном в Московской области с одного из многоэтажных домов обрушился фасад, пишет РЕН ТВ. Облицовка упала на припаркованные рядом машины. Повреждения получили пять-шесть автомобилей, рассказал местный житель. По его словам, подобное ЧП происходит не в первый раз.

Мою [машину повредило] очень сильно. Сзади разбито стекло, стойки. Там большой комплекс повреждений. Сейчас нужно понять, с кем состыковываться, чтобы возместили ущерб, потому что у дома год назад что-то уже сносило — его уже перекрывали, — рассказал потерпевший.

На кадрах можно заметить, что облицовка обрушилась практически по всей площади стены дома. Обломки фасада лежат на земле и машине.

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