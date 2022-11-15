В ДНР заявили об освобождении населенного пункта Опытное Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Опытное

Фото: Министерство обороны РФ

В Донецкой Народной Республике освобожден населенный пункт Опытное на Авдеевском направлении, сообщил в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР. Ранее российские войска взяли под свой контроль стратегически важный населенный пункт Павловка.

По состоянию на 15 ноября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное, — говорится в сообщении штаба.

Ранее представитель МО России Игорь Конашенков сообщил о переходе под контроль российских войск поселка Майорск на Донецком направлении. Он также рассказал, что на Купянском направлении ВСУ предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате боестолкновения украинские войска понесли большие потери и были отброшены назад.

В районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР ВС РФ уничтожили свыше 70 бойцов ВСУ, которые пытались наступать с трех направлений. Сосредоточенным огнем российских войск они были вытеснены на минное поле.