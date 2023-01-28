В ДНР заявили о занятии российскими войсками окраин Угледара Советник врио главы ДНР Гагин: российские силы заняли дачные посёлки на окраинах Угледара

Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Окраина Угледара

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что под Угледаром идут тяжелые бои. Российские подразделения уже заняли дачные посёлки на восточной и юго-восточной окраинах города, отметил он в беседе с РИА Новости.

Наши силы закрепились на востоке и на юго-востоке окраин города. Сейчас нами заняты дачные посёлки, которые примыкают непосредственно к городу, там как раз идет бой, — подчеркнул советник.

По его словам, наличие в городе большой промышленной зоны осложняет штурм Угледара. Украинские войска пользуются этим, как пользовались солевыми шахтами в Соледаре и подземными бункерами «Азовстали» в Мариуполе.

Гагин также рассказал о положительных факторах сложившейся обстановки. Он считает, что Украина собрала в городе представителей разных подразделений, у которых порой нет между собой коммуникаций и какого-то взаимодействия. Это нам на руку, указал советник.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что российские подразделения могут взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики через месяц-полтора. Он добавил, что украинские войска несут значительные потери, тогда как российские силы наступают по всем направлениям.