В ДНР заявили о военных преступлениях против гражданских в Авдеевке Пушилин: ВСУ совершили много военных преступлений против жителей Авдеевки

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Будучи в Авдеевке, Вооруженные силы Украины совершили множество военных преступлений в отношении жителей этого населенного пункта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, об этом рассказывают сами люди, которые в настоящий момент находятся в пунктах временного размещения.

Мы уже знаем из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в ПВР (пунктах временного размещения. — NEWS.ru), что им пришлось пережить, особенно в последние дни, последние недели, когда противник очень остервенело относился к гражданскому населению. В общем, множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским, — рассказал Пушилин.

Все факты совершенных преступлений документируются, добавил глава региона. В последующем их используют для установления ответственных за военные преступления.

Ранее Пушилин сообщил о большом количестве военнопленных среди бойцов ВСУ в Авдеевке. По его словам, бойцы ВСУ были вынуждены сложить оружие, чтобы сохранить себе жизнь. Глава региона подчеркнул, что более точную информацию о количестве пленных обнародует Министерство обороны РФ.