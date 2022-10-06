В ДНР заявили о создании свободной экономической зоны Премьер ДНР Хоценко заявил о создании свободной экономической зоны

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Власти Донецкой Народной Республики работают над созданием свободной экономической зоны, сообщил в интервью РИА Новости премьер республики Виталий Хоценко. По его словам, это позволит бизнесу обнулить многие налоги, включая налоги на имущество, землю и прибыль, а также получить иные преференции.

Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса, — сказал Хоценко.

Ранее он заявил, что в перспективе республика может стать регионом-донором и рано или поздно выйдет на самоокупаемость, однако многое зависит от сроков завершения спецоперации. По словам Хоценко, регион создает условия для привлечения инвесторов как на действующие активы, так и для создания новых. Для того чтобы сделать новый регион донором, необходимо прежде всего восстановить его инфраструктуру и промышленность.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. До этого они были одобрены Госдумой и Совфедом.