В ДНР заявили о потери важности Часов Яра для ВСУ Советник Пушилина Кимаковский: Часов Яр теряет для ВСУ стратегическое значение

Фото: МО Украины

Продвижение российских войск лишает город Часов Яр стратегического значения для Вооруженных сил Украины, заявил советник главы Донецкой народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, ранее этот населенный пункт в ДНР играл роль важного логистического хаба ВСУ. Он пояснил, что ВС РФ находятся в одном километре от города.

Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций, — считает Кимаковский.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что расстояние между российскими позициями и городом Часов Яр на Артемовском направлении в ДНР составляет 650 метров. По его данным, одна из дивизий ВДВ продолжает наступление, занимает опорные пункты противника, приближаясь к городу. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого глава ДНР Денис Пушилин также заявлял, что российские военные продвигаются в районе Часова Яра. По его словам, под таким натиском подразделения ВСУ вынуждены отходить от Артемовска. В перспективе это позволит приступить к восстановительным работам в городе, уточнил он.

1 апреля стало известно, что ВС России взяла под контроль поселок Водяное у Авдеевки. Боевую задачу выполнила 9-я гвардейская мотострелковая бригада 1-го армейского корпуса. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.