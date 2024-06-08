В ДНР заявили о бегстве украинских войск с позиций на востоке Часова Яра Кимаковский: бойцы ВСУ сбежали с позиций на востоке Часова Яра

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены оставить позиции в восточной части города Часова Яра Донецкой Народной Республики под натиском российских войск, рассказал в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, бойцы ВСУ рассредоточивают силы в разных частях населенного пункта.

На востоке Часова Яра вооруженные формирования Украины не выдержали нашего натиска, с позиций побежали, оборона там трещит по швам. Беглецы рассредоточивают силы в нескольких районах города, — сообщил Кимаковский.

По его словам, передвижение частей противника зафиксированы в том числе на юге и юго-западе Часова Яра. Советник главы ДНР также добавил, что огневое давление ВС РФ на украинскую группировку на окраинах города усилилось.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил об успешном наступлении ВСУ и показал спутниковые снимки района Часова Яра. По его словам, ВСУ удалось вытеснить российскую армию из поселка Калиновка. В своей публикации он утверждает, что украинские солдаты отвоевали большую часть населенного пункта. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого ранее Telegram-канал «Рыбарь» сообщал о продолжении ожесточенных боев на востоке Часова Яра и в районе Калиновки. В свою очередь корреспондент Семен Пегов писал, что на Часовоярском направлении продолжаются бои за высоты в районе Клещеевки, похожая ситуация складывается юго-западнее Красного.