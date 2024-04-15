В ДНР заявили, что в Часовом Яре оборону ВСУ держат недавно мобилизованные Кимаковский: в Часовом Яре первую линию обороны ВСУ держат новобранцы

Фото: МО Украины

В Часовом Яре первую линию обороны ВСУ удерживают недавно мобилизованные военнослужащие, сообщил ТАСС советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, командование соединений и взводов ВСУ отошло с переднего края.

По подтвержденной информации, первую линию обороны в Часовом Яре бросили удерживать недавно мобилизованных. При этом командиры разных уровней ушли с переднего края, на некоторых участках координация идет в режиме удаленки, — заявил Кимаковский.

По его словам, размещенная в Часовом Яре украинская группировка ежедневно несет большие потери.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из членов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армией Александра Сырского по удержанию Часова Яра. Отмечается, что командиры подразделения считают город потерянным для ВСУ.

Также стало известно, что командование Вооруженных сил Украины после ряда неудач под Часовым Яром организовало проверку в 67-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр). Командиров и бойцов, которые изначально составляли костяк бригады, начали переводить в другие подразделения.