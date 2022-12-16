В ДНР заявили, что Чехия разворачивает производство БПЛА для Украины Власти ДНР: Чехия разворачивает производство беспилотников для Украины

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Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в Чехии намерены наладить производство беспилотников для Киева. Развернуть такое производство на Украине невозможно, поскольку оно будет обстреливаться, пояснил он в беседе с РИА Новости.

Они сейчас в Чехии пробуют разворачивать, кроме всего прочего, производство украинских беспилотников. То есть они понимают, что на территории Украины это будет обстреливаться нашими, и они сейчас разворачивают там производство беспилотников и нанимают украинцев прямо в Чехии, — подчеркнул советник.

Кимаковский назвал другой проблемой, мешающей Киеву развернуть производство на своей территории, энергетические проблемы Украины. Однако, если подобные попытки Киевом и предпринимаются, такие объекты становятся целями для российских ударов.

Ранее руководитель проектов концерна «Укроборонпром» Олег Болдырев заявил о создании дронов-камикадзе с возможностью возвращения на базу. Он рассказал, что устройство уже проходит испытательные полеты и в скором времени будет использоваться для нужд ВСУ.