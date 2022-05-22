В ДНР заявили, что «азовцы» при отступлении выжигали дома в Мариуполе

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Заместитель командира инженерно-сапёрного взвода ДНР с позывным Крот заявил, что военнослужащие нацполка «Азов» при отступлении взрывали дома вместе с их жильцами. Как передаёт РИА Новости, таким образом они пытались лишить вооружённые силы РФ и ДНР «чистой земли», на которой можно было бы закрепиться.

Во время выхода с прилегающих к заводу жилых массивов бойцы нацгвардии, в частности, по свидетельствам очевидцев, бойцы полка «Азов», выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме, чтобы не оставить за собой чистой территории, где была бы возможность закрепиться нашим вооружённым силам, — сказал собеседник агентства.

По словам военнослужащего, к этим домам приходит много людей: кто-то в поисках родных и близких, кто-то смотрит на то, что осталось от их жилья. Некоторые местные жители приходят, чтобы забрать тела погибших и перезахоронить их. Как отметил Крот, во время артобстрелов умерших закапывали прямо около подъездов.

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