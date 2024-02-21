В ДНР заочно осудили бойца «Азова» за стрельбу по гражданским объектам В ДНР суд приговорил бойца «Азова» к 28 годам тюрьмы и объявил в розыск

Фото: МО Украины

Верховный суд ДНР заочно приговорил военнослужащего бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Романа Шебанова к 28 годам тюрьмы за жестокое обращение с гражданским населением, сообщает пресс-служба СК России. Мужчину объявили в международный розыск.

Приговором суда Шебанову назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (заочно). Он объявлен в международный розыск, — говорится в сообщении.

Суд признал, что весной 2022 года, находясь вблизи школы № 44 в Мариуполе, Шебанов, исполняя обязанности командира гаубично-артиллерийского взвода, приказал провести неизбирательные «веерные» артиллерийские обстрелы жилых домов. Всего было произведено 500 выстрелов.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор 52-летнему бойцу батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергею Рогозному. Мужчину обвиняли в убийстве жителя Мариуполя. Он был приговорен к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд ДНР осудил на 23 года командира отделения разведывательного взвода ВСУ Игоря Михальчука, отдавшего приказ об убийстве мирного жителя. Преступление было совершено в апреле 2022 года под Мариуполем.