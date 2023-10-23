В ДНР введут программу диспетчеризации вызовов скорой помощи к 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В ДНР планируют ввести программу диспетчеризации вызовов скорой помощи к 2024 году, сообщил в беседе с РИА Новости министр здравоохранения республики Дмитрий Гарцев. По его словам, благодаря модернизации врачи смогут приезжать на вызовы гораздо быстрее, а качество медицинского обслуживания улучшится.

В рамках программы социально-экономического развития ДНР у нас будет переоснащение компьютерной техникой. И мы все станции и подстанции уже в текущем году переоснастим компьютерной техникой, что позволит уже в следующем году внедрить единую диспетчерскую программу, — отметил глава минздрава.

Ранее Гарцев сообщил, что медики Донецкого клинического территориального медицинского объединения смогли извлечь пулю из работающего сердца. После операции 36-летний пациент был переведен в отделение, где получил неврологическую терапию и другую врачебную помощь. По словам врачей, он быстро пошел на поправку. Гарцев отметил, что врачи региона — настоящие герои с колоссальным профессиональным опытом. По словам главы ведомства, этим специалистам нет равных в лечении минно-взрывных, осколочных и пулевых ранений, благодаря чему удается спасти множество человеческих жизней.