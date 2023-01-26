В ДНР уничтожили четыре американские гаубицы Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех артсистем М777 на Краснолиманском направлении

Фото: David Kennedy/Zuma/TASS

Российские военные за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении четыре гаубицы М-777 американского производства, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, противник потерял до 70 военнослужащих.

Потери противника за сутки на данном направлении составили: до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре артиллерийских системы производства США М-777, — говорится в сообщении ведомства.

Конашенков добавил, что ударами авиации и артогнем группировки войск «Центр» поражены позиции подразделений 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Ямполовки (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили три десантно-штурмовые бригады ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. При этом на Краснолиманском направлении уничтожено пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российская армия идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО. По его словам, Вооруженные силы РФ добиваются успехов на Артемовском и Авдеевском направлениях, активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурмуют Артемовск.