На судью Верховного суда ДНР совершили покушение

Фото: dan-news.info

В Углегорске совершено покушение на судью Верховного суда ДНР Александра Никулина, сообщается в Telegram-канале МВД республики. Он получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемых разыскивают.

Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь, — сообщили в ведомстве.

12 октября на замглавы администрации поселка Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева совершено покушение. Нападавшие устроили взрыв. Политик выжил, его состояние оценивалось как стабильное

29 августа министр сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области Алексей Ковалев был застрелен. Нападение на чиновника было совершено в его доме. Неизвестные проникли в дом и расстреляли чиновника из помпового ружья, тело мужчины обнаружила его мать.