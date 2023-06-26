В ДНР сообщили, почему попытка мятежа в России не помогла Киеву Гагин: решительность Москвы не позволила Киеву извлечь пользу из попытки мятежа в России

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Решительность Москвы не позволила Киеву извлечь пользу из попытки мятежа в России, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что в стране был сохранен мир и не было создано условий для смуты.

Был сохранен мир, а самое главное — все было сделано вовремя и противник не успел воспользоваться всерьез этим окном возможностей для введения смуты, а самое главное — для интервенции. Это было бы самое страшное, — сказал Гагин.

Он заметил, что в этой ситуации народ сплотился вокруг президента. Советник подчеркнул, что из произошедшего будут сделаны выводы.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот рассказал, что бойцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли уничтожить.

Пригожин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения. После разговора с ним колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря, подчеркнул предприниматель.