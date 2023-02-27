В ДНР сообщили об отсутствии медпомощи для жителей Артемовска Советник врио главы ДНР Кимаковский: мирные жители Артемовска лишились медпомощи

Фото: РИА Новости

Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что мирные жители подконтрольной Киеву части Артемовска (украинское название — Бахмут) остались практически без медицинской помощи. При этом украинские военные ее получают, подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Если украинские военные имеют возможность получать медицинское обслуживание, для мирного населения в городе сейчас практически нет такой возможности, — отметил советник.

Кимаковский ранее заявил, что в Артемовске в настоящее время идут бои практически в центре города. По его словам, так глубоко продвинулись передовые подразделения группы «Вагнер». Кроме этого, российские силы взяли под контроль почти все дороги в город, хотя говорить о его оперативном окружении пока рано.

Ранее издание Times сообщило, что западные и украинские чиновники допустили возможное отступление бойцов ВСУ из Артемовска. По его данным, на такой шаг они пойдут, чтобы избежать проблем с окружением. При этом украинские военные говорят, что выход подразделений из города может им дорого обойтись. И речь идет не только о потере позиций.