В ДНР сообщили о взятии под контроль Иванграда и Опытного В штабе теробороны ДНР сообщили о взятии под контроль Иванграда и Опытного

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Населенные пункты Иванград и Опытное перешли под контроль России, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Отмечается, что территории были освобождены группировкой войск ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ. Ранее под контроль были взяты населенные пункты Отрадовка и Веселая Долина.

По состоянию на 13 октября на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград, — говорится в сообщении.

Иванград и Опытное находятся приблизительно в шести километрах от Артемовска, который является важным транспортным узлом.

12 октября Telegram-канал Mash сообщал, что Вооруженные силы России прорвали оборону ВСУ около Артемовска. По информации канала, украинские военные отступили вглубь города и пытались удержать позиции. Минобороны России не подтверждало эти сведения.