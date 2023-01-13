В ДНР сообщили об оперативном окружении Артемовска Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России взяли Артемовск в оперативное окружение

Фото: Министерство обороны РФ

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные взяли город Артемовск (украинское название — Бахмут) в оперативное окружение. Город окружают с двух сторон, уточнил он в эфире Первого канала.

Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города, — рассказал Кимаковский.

Он добавил,что вокруг города плотно работают российские артиллеристы. Кимаковский ранее говорил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска. Это способствовало уменьшению числа обстрелов на Донецком направлении со стороны украинской армии.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что западные и украинские чиновники и аналитики призывают украинские войска покинуть Артемовск для смещения на новую линию обороны. Эксперты обеспокоены тем, что Киев позволил втянуть себя в битву за город «на условиях России».