В ДНР сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов Штаб теробороны ДНР сообщил о взятии под контроль Отрадовки и Веселой Долины

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Группировка войск Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных сил России взяла под контроль Отрадовку и Веселую Долину в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ заявило о контроле над Зайцево.

По состоянию на 7 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево, — говорится в сообщении.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные добровольно сдают позиции на Артемовском направлении, ситуация в этом районе продолжает улучшаться. По его словам, силы республики занимают новые позиции, тогда как ВСУ сдает их, не имея для удержания достаточно сил или резервов.

Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что ВСУ распространяют множество фейков о ситуации в населенных пунктах Кременная и Сватово в Луганской Народной Республике. По его словам, достоверная информация поступает «с большим скрипом и дозированно».