Один человек пострадал при обстреле больницы Донецка со стороны ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В результате обстрела больницы в Ленинском районе Донецка пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб ДНР. Там также заявили о повреждении здания медицинского учреждения.

При обстреле больницы [номер шесть] в Ленинском районе Донецка ранен один человек, — сказал собеседник агентства.

По данным представительства ДНР в СЦКК, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 21:25 мск выпустили по городу четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Во второй половине дня 6 января глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ открыли огонь по населенным пунктам республики. В результате атаки погиб один житель Макеевки и один житель Горловки. Кроме того, повреждения получили четыре жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры и автомобиль. В общей сложности по республике было выпущено 111 боеприпасов, зафиксировано 44 обстрела, уточнил Пушилин.

Кроме того, ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в новогоднюю ночь. В результате обстрела погиб военный корреспондент, еще один получил ранение. В оперативных службах ДНР указали, что обстрелу подверглась гостиница «Донбасс Палас», расположенная в центре города.