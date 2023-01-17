В ДНР сообщили о полном взятии Соледара под контроль

Фото: Министерство обороны РФ

В теробороны Донецкой Народной республики 17 января сообщили, что Соледар полностью взят под контроль союзных войск. Информация обнародована в Telegram-канале штаба. Как сказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в ВСУ не могут маневрировать собственными резервами после того, как российские силы взяли Соледар. Он сделал это заявление в эфире «Соловьев LIVE». По словам Кимаковского, сейчас фактически идет защита Артемовска.

Фактически перерезаны основные районы, которые связываются с другими укрепрайонами, противник не может маневрировать резервами. Наши штурмовые группы могут в более спокойных условиях выполнять свою работу, — заметил советник главы республики.

Как сообщил представитель ДНР, российские силы продвигаются вперед. Он уточнил, что в действиях ВС РФ «намечается серьезный тактический успех». Артемовск уже хорошо виден после взятия Соледара и хорошо обстреливается, добавил Кимаковский.

Также 17 января врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что железнодорожная станция «Соль» в районе Соледара.

Ранее председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов говорил, что Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта в район Соледара и Артемовска. Он отмечал, что на этом участке линии соприкосновения остались некоторые части элитных подразделений ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии и теробороны.

Газета Times до этого сообщила, что украинские власти поручили оборону Артемовска иностранным наемникам и непрофессиональным военным. Речь идет о наемниках из Интернационального легиона: европейцах, канадцах и американцах.