В ДНР сообщили о новых пострадавших при обстреле Донецка СЦКК: при обстреле ВСУ Донецка пострадал еще один мирный житель

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мужчина пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. В центре отметили, что в 19:45 со стороны Украины было выпущено еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Они были направлены в сторону Николаевского и Калининского районов Горловки.

По состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район) — по ул. Вахрушева, 44, ранен мужчина 1956 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее было известно о пострадавшей женщине 1977 года рождения.

11 августа в представительстве ДНР СЦКК сообщили, что украинские войска за три часа выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров. Удары наносились по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам города.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Горловки 9 августа погиб мирный житель. По его словам, мужчина находился в многоквартирном доме, в который попал снаряд. Он добавил, что ночью и ранним утром ВСУ обстреляли Киевский район Донецка кассетными боеприпасами калибра 155 мм, в результате чего загорелся дом.