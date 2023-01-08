В ДНР сообщили о гибели женщины после удара ВСУ по Старобешевской ТЭС ТАСС: одна женщина погибла из-за удара ВСУ по Старобешевской ТЭС

Фото: dan-news.info

Старобешевская ТЭС

В результате удара украинских военных по Старобешевской ТЭС в Донецкой Народной Республике погибла женщина, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, тело жертвы было обнаружено под завалами на станции. О других погибших и пострадавших не сообщается.

Тело одной погибшей женщины извлекли из-под завалов на станции, — поделился собеседник агентства.

Ранее в совместном центре контроля и координации в ДНР сообщили, что инфраструктура Зуевской и Старобешевской ТЭС в Донецкой Народной Республике получила повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый Свет и Зугрэс украинскими войсками. Кроме того, при обстреле Еленовки со стороны ВСУ повреждения получил автомагазин.

До этого СЦКК сообщал, что украинские военные нанесли удар по городу Харцызску с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Сообщалось о повреждении помещений Харцызского сталепроволочно-канатного завода. Пострадавших нет.

8 декабря представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России в районе населенного пункта Боровское Харьковской области ликвидировали более 90 польских наемников. По его словам, также российские военные уничтожили пять американских пусковых установок РСЗО MLRS, одну немецкую MARS-II в Запорожской области и две установки РСЗО HIMARS в ДНР.